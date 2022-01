Am Dienstag (11. Januar 2022) ist im Fürther Stadtteil Burgfarrnbach ein Streit zwischen vier Menschen eskaliert. Laut Bericht des Polizeipräsidiums Mittelfranken war gegen 17 Uhr ein Notruf bei der Polizei eingegangen, dass sich in der Geißäckerstraße eine Auseinandersetzung zugetragen hatte.

Wie Beamte der Fürther Polizei feststellten, waren zwei Männer (27 und 57 Jahre alt) und zwei Frauen (27 und 62 Jahre alt) in einen Streit geraten, der im weiteren Verlauf gewalttätig wurde. Die beiden Männer traktierten die 62-Jährige mit Schlägen und Tritten. Sie erlitt Verletzungen im Gesicht und am Kopf und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Streit in Burgfarrnbach eskaliert: Frau (62) verletzt im Krankenhaus - Zeugen gesucht

In welcher Beziehung die vier Beteiligten stehen und was den Streit ausgelöst hat, konnte die Polizei zunächst nicht abschließend klären. Es wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Diese hat inzwischen die Kriminalpolizei Fürth übernommen.

In diesem Zusammenhang sind die Ermittler auf der Suche nach Menschen, die die Tat beobachten konnte. Ein wichtiger Zeuge könnte nach Einschätzung der Polizei ein Mann sein, der sich zum Zeitpunkt des Streits an einem nahegelegenen Altglas-Container aufgehalten haben soll. Dieser Mann und weitere möglichen Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

