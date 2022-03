Die kostenlose und anonyme App zum Konsumvergleich ist ab 15. März anlässlich des Weltverbrauchertags zur Nutzung frei geschaltet. Die Webanwendung ermöglicht den Vergleich der eigenen Ausgaben mit strukturell ähnlichen Haushalten, erklärt das Bayerische Landesamt für Statistik in einer Mitteilung.

Unter dem Motto "Wo bleibt mein Geld?" führen die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder alle fünf Jahre die Einkommens- und Verbrauchsstudie durch. Auf Basis dieser Daten habe man nun eine interaktive Anwendung entwickelt, mit der jeder seine eigenen Ausgaben mit denen von strukturell ähnlichen Haushalten vergleichen kann.

Wer seine Einnahmen und Ausgaben gerne auch über einen längeren Zeitraum beobachten möchte, merke sich am besten bereits jetzt die Einkommens- und Verbrauchsstudie 2023 im Kalender vor.

Für die Teilnahme an dieser Studie erhalte jeder Haushalt nächstes Jahr als Dankeschön für seinen Aufwand eine Geldprämie von mindestens 100 Euro. Nach den Ergebnissen der EVS 2018 betrugen die durchschnittlichen Ausgaben von Haushalten in Bayern für den privaten Konsum 3010 Euro im Monat. Ein Drittel wurde demnach für Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhaltung ausgegeben. "Weiterhin wandten die Haushalte etwa 15 Prozent für Verkehr, 12 Prozent für Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren und Ähnliches und etwa 11 Prozent für Freizeit, Unterhaltung und Kultur auf", so das Landesamt.

Wer die eigenen Ausgaben für Wohnen, Lebensmittel, Gesundheit, Verkehr, Bildung, Freizeit und Vieles mehr mit denen ähnlicher Haushalte vergleichen möchte, habe nun die Möglichkeit, hierfür eine App zu nutzen. Sie stelle die eigenen Ausgaben den jeweiligen Vergleichswerten übersichtlich in Grafiken gegenüber.

Als Vergleichsmaßstab für den eigenen Konsum könnten die Ausgaben eines bestimmten Haushaltstyps ausgewählt werden, etwa eines Vier-Personenhaushalts mit zwei Kindern in Westdeutschland und einem bestimmten Einkommen. Das digitale Werkzeug zum Konsumvergleich sei kostenlos und anonym. Keine persönlichen Eingaben würden gespeichert.

Ab dem 15. März 2022 ist die Webanwendung online verfügbar unter https://www.konsumvergleich.de/konsumvergleich/

