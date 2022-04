Fürth: Spielwaren-Gigant Simba-Dickie taucht auf "Liste der Schande" auf

Der fränkische Spielwaren-Gigant, die Simba-Dickie-Gruppe (SDG) mit Hauptsitz in Fürth, wird auf der als "Liste der Schande" bekanntgewordenen Übersicht der amerikanischen Yale-Universität genannt. Der dortige Wirtschafts-Professor Jeffrey Sonnenfeld hat mit einem Team eine Übersicht weltweit bedeutender Unternehmen und ihrer aktuellen geschäftlichen Russland-Beziehungen zusammengestellt, die öffentlich einsehbar ist - und bereits zu zahlreichen Boykott-Aufrufen geführt hat.

Simba-Dickie wird dort unter der Kategorie F genannt. Das sind laut Yale-Universität "Unternehmen, die in Russland einfach so weitermachen wie bisher" und dies "trotz Forderungen nach Beendigung oder Reduzierung der Aktivitäten". Eine Einstufung, die man beim Unternehmen in Fürth absolut nicht nachvollziehen kann, wie eine Sprecherin gegenüber inFranken.de erklärt. "Wir sind dort nicht korrekterweise darauf und haben bereits Kontakt mit der Universität aufgenommen", so die Sprecherin.

Der Grund: "Wir haben weder Werke noch Geschäftsräume in Russland. Die Simba Dickie Group ist nicht mehr selbst in Russland tätig", sagt sie. Früher habe es zwar ein Tochterunternehmen des fränkischen Spielzeug-Konzerns in Russland gegeben. Doch dort sei man bereits seit dem 1. Oktober 2018 nicht mehr Gesellschafter, erklärt die Sprecherin. Wie es sein könne, dass das Unternehmen auf der "Liste der Schande" auftauche, darüber könne man nur Vermutungen anstellen, heißt es. Ob es am Namen liegt? "Die Vertriebsgesellschaft existiert noch als 'Symba Toys Rus'", so die Sprecherin. Allerdings sei das Unternehmen seitdem "reiner Distributor" und nicht mehr Teil des fränkischen Konzerns.

"Seit Kriegsbeginn haben wir zudem keine Geschäfte mehr mit diesem Distributor getätigt", betont sie. Man stehe "aktuell weiterhin in Kontakt mit der Universität von Yale" und fordere, "dass sie uns von der Liste entfernen". Das Anliegen sei zur Überprüfung auch an die verantwortlichen Studierenden weitergegeben worden, noch warte man auf Rückmeldung. Eigentlich befürworte der Konzern aus Fürth das Projekt aber. "Grundsätzlich ist die Liste der Studenten gut. Allerdings ist sie schlecht recherchiert, weil die SDG keine Geschäfte mehr mit Russland betreibt", sagt die Sprecherin.

