Am Sonntag (19. Februar 2023) übte die DLRG Fürth im Ortsteil Burgfarrnbach auf einem 28 Meter hohen Kran, wie die Agentur News5 berichtet. Die Einsatzkräfte fokussierten sich demnach auf die Absturzsicherung und den gesicherten Vorstieg. Dieser sei notwendig, um Patienten in schwierigen Situationen zu erreichen und anschließend zu sichern oder zu retten.

Die Einsatzkräfte der DLRG werden im Rahmen des Katastrophenschutzes immer wieder mit herausfordernden Einsatzstellen in unwegsamen Gelände konfrontiert, erklärt News5. Die Übung am Kran auf dem Gelände eines Bauunternehmens sei Teil des Absturzsicherungslehrgangs, um die erlernten Kenntnisse des Auf- und Querstiegs in der Höhe anzuwenden und umzusetzen.

Als Beispiel für einen realen Einsatz sei etwa die Schneekatastrophe in Oberbayern 2019 zu nennen, bei der auch Einsatzkräfte der DLRG auf den Dächern Inzells eingesetzt waren und sich für diese Arbeiten sichern mussten, heißt es.