Der alltägliche Schulbetrieb in der Hans-Böckler-Schule Fürth ist am Mittwochmittag (19. Januar 2022) durch einen Zwischenfall unterbrochen worden: Gegen 10.30 Uhr erreichte das Polizeipräsidium Mittelfranken der Alarm, dass ein Schüler in den Gängen des Gebäudes Reizgas versprüht haben soll.

Einige Kinder erlitten laut Polizei dadurch Verletzungen und müssen vom Rettungsdienst behandelt werden. Insgesamt wurden circa 60 Menschen leicht verletzt. Sie begaben sich in die Turnhalle, um der Polizei ihre Personalien weiterzugeben.

Das Gebäude oder einzelne Bereiche wurden laut Polizeipräsidium Mittelfranken nicht evakuiert, doch viele Schüler*innen sind vor den reizenden Dämpfen vor das Gebäude geflüchtet.