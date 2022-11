Am Mittwochnachmittag (9. November) verlor ein 43-Jähriger in Fürth in seiner eigenen Wohnung die Contenance. Der Mann musste schließlich in die Obhut einer Fachklinik übergeben werden.

Gegen 14:00 Uhr kam es in der Fürther Weststadt zu einem Polizeieinsatz, da ein 43-Jähriger in seiner Wohnung die Kontrolle über sein Handeln verlor und dort randalierte.

Mann randaliert in eigener Wohnung - Polizei stellt Softair-Waffen sicher

Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass sich der Mann offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Deshalb mussten sie ihn in Gewahrsam nehmen und verbrachten ihn letztendlich in eine Fachklinik.

In der Wohnung wurden zudem zahlreiche Softairwaffen aufgefunden, welche von der Polizei sichergestellt wurden. Waffenrechtliche Verstöße wurden jedoch nicht festgestellt.

Aus der Region:

Vorschaubild: © Yogendra Singh/unsplash | What Is Picture Perfect/unsplash