Gestern Nachmittag (02.09.2021) wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Fürth zwei Flüchtlinge aus einem Sattelzug befreit. Die Polizei ermittelt bezüglich der Einschleusung beider jungen Männer.

Gegen 13.30 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter einer Spedition in der Flugplatzstraße Klopfgeräusche aus dem Auflieger eines Sattelzuges. Von einer herbeigerufenen Polizeistreife wurde die Plombe am Lkw entfernt und im Inneren zwei Männer aus Afghanistan und Pakistan angetroffen. Beide sind wohlbehalten und gaben an, in Rumänien von Unbekannten in dem Lkw versteckt worden zu sein. Der Fahrer des Lkw habe davon nichts mitbekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Schleusung übernommen.