Die Tourist-Information Fürth plant im Januar wieder die Stadtspaziergänge. Bei Touren im Freien gilt dabei die 2G Regel, bei Führungen in Innenräumen die 2G+ Regel. Am Samstag, 1. Januar 2022, findet ab 14 Uhr die Führung „Fürth im Glück – Kleeblätter erzählen“ statt. Treffpunkt ist am Rathaus. Die Tour „Die Altstadt und ihre Höfe“ findet am Donnerstag, 6., und an den Sonntagen, 9., und 23. Januar, statt, so die Stadt Fürth.

Aber auch andere Themen wie das Wirtschaftswunder, die Fürther Prachtpromenaden, der Gänsberg oder der neue jüdische Friedhof sind im Januar-Programm vertreten. Die genauen Informationen sind auf der Website zu finden. Die Tickets für die Führungen kosten acht Euro (ermäßigt sechs Euro) und können in der neuen Tourist-Information im Bahnhof oder direkt bei den Stadtführerinnen und Stadtführern erworben werden.

Das gedruckte Programm für die Stadtspaziergänge 2022 ist ab Mitte Januar in der Tourist-Information erhältlich.