In unmittelbarer Nähe zum Sportpark Ronhof in Fürth eröffnet am Mittwoch, 16. Juni, 11 Uhr, eine neue Kindertagesstätte. Hier sind insgesamt 121 Plätze entstanden; die kleinen Fürtherinnen und Fürther werden in drei Krippen- und drei Kindergartengruppen betreut. Das teilt die Stadt Fürth mit.

Oberbürgermeister Thomas Jung weiht die Kita am Mittwoch, 16. Juni, 11 Uhr, gemeinsam mit Bauherr Conny Brandstätter sowie Vertreterinnen und Vertretern des Trägers Champini und des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien offiziell ein.

Die Kita in Ronhof ist ein Baustein des aktuellen städtischen Kinderbetreuungsprogramms, drei weitere Einrichtungen in Fürther Stadtteilen folgen in den nächsten beiden Monaten.