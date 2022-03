An einer Tankstelle in Fürth ist es den Angestellten am Freitag (18. März 2022) gelungen, einen Überfall zu verhindern. Sie konnten nicht nur einen Tatverdächtigen überwältigen, sondern auch dessen Komplizen in die Flucht schlagen.

Die beiden Tatverdächtigen kamen gegen 23.20 Uhr in die Tankstelle in der Nürnberger Straße. Einer der maskierten Männer bedrohte zwei Angestellte, die sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Verkaufsraums aufhielten, mit einer augenscheinlichen Schusswaffe.

Männer wollen Tankstelle überfallen - Angestellte wehren sich

Sein Komplize betrat zeitgleich den Geschäftsraum der Tankstelle und ging in Richtung Kasse. Dort hielt sich ein weiterer Angestellter auf, der dem Maskierten den Weg versperrte und ihn anschließend gemeinsam mit einem seiner beiden Kollegen im Verkaufsraum überwältige und festhielt. Der mutmaßlich bewaffnete Komplize des Tatverdächtigen ergriff daraufhin die Flucht.

Die eingeleitete Fahndung im Umfeld der Tankstelle blieb jedoch erfolglos. Am Tatort übernahmen im Anschluss Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken die ersten Ermittlungen.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 19-Jährigen. Dazu, um wem es sich bei seinem Komplizen handelt und wo sich dieser aufhalten könnte, äußerte er sich bisher nicht.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolbild)