In der Südstadt von Fürth ist am Freitagabend (10. Juni 2022) ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen, in dem über 100 Bewohner leben. Als die Feuerwehr in der Wohnung eintraf, aus der das Feuer kam, konnte sie den Bewohner nur noch tot auffinden.

Gegen 19.30 Uhr trafen bei der Einsatzzentrale der Polizei mehrere Mitteilungen über den Brand in der Waldstraße ein. "Unheimlich viele Feuerwehrkräfte" seien daraufhin zu dem Mehrfamilienhaus ausgerückt, um das Feuer zu löschen, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken auf Nachfrage von inFranken.de mitteilte. Vor Ort hatte sich bereits starker Rauch ausgebreitet.

Brand in Fürth ausgebrochen: Bewohner tot aufgefunden

Als die Feuerwehr den Brand löschte, fanden sie eine tote männliche Person in der Wohnung. Insgesamt hat das Gebäude laut Polizei über 100 Bewohner: Drei davon mussten mit einer Drehleiter aus dem Haus geholt, fünf weitere über das Treppenhaus gerettet werden.

Laut Pressesprecher Michael Petzold gab es fünf Verletzte: Drei mussten wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, die zwei anderen wurden vor Ort ambulant versorgt.

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen, um die genaue Brandursache herauszufinden. Die Bewohner konnten nun ins Haus zurückkehren. Für die Dauer des Einsatzes war die Waldstraße in Fürth gesperrt, mittlerweile ist sie aber wieder für den Verkehr freigegeben.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.