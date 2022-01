Am Mittwoch (12. Januar 2022) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Discounter in der Fürther Gartenstraße. Laut Polizeipräsidium Mittelfranken hatte ein 55 Jahre alter Mann gegen 11.55 Uhr den Supermarkt betreten und "lautstark herumgepöbelt".

Ein Angestellter verwies ihn daraufhin des Ladens. Doch anstatt der Aufforderung nachzukommen, kam es im Bereich der Kassen zu einer Prügelei zwischen den beiden Männern. Infolgedessen stürzte der 55-Jährige zu Boden und verlor das Bewusstsein.

Mann pöbelt in Supermarkt in Fürth: Schwere Kopfverletzung nach Streit mit Angestelltem

Er zeigte zwischenzeitlich keine Lebenszeichen mehr, einer Polizeistreife gelang es jedoch den Verletzten bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt wiederzubeleben. Der 55-Jährige wurde mit einer schweren Kopfverletzung in eine Fachklinik gebracht.

Die Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Ablauf des Geschehens übernommen. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten nach Zeugen. Personen, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in dem Laden in der Gartenstraße aufgehalten haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.

Vorschaubild: © Marcel Kusch (dpa)