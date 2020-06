Fürth 15.06.2020

Attacke

Rettungseinsatz in Franken: Sanitäter kann nach Attacke nicht mehr arbeiten

Der Rettungsdienst wollte am Freitagabend einem 25-Jährigen in Fürth helfen. Doch statt dankbar für die Hilfe zu sein, griff der junge Mann die Rettungskräfte an. Nach der Attacke konnte ein Sanitäter nicht mehr arbeiten.