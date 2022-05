Fürth vor 1 Stunde

Körperverletzung

Lautstarker Streit in Mehrfamilienhaus: Blutspur führt Polizei zu einem der Täter

In einem Hauseingang in Fürth kam es am Mittwochabend (18. Mai 2022) zu einem Streit zwischen zwei Männern, der so eskalierte, dass insgesamt drei Menschen verletzt wurden.