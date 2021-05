Fürth: Aufgrund von Tiefbauarbeiten im Kreuzungsbereich Simonstraße / Kaiserstraße muss die Haltestelle Kornstraße der Linien 173 und 174 aufgrund von Bauarbeiten in Fahrtrichtung Jakobinenstraße kurzfristig verlegt werden. Eine Ersatzhaltestelle befindet sich unmittelbar nach der Baustelle. Die Arbeiten in diesem Bereich dauern voraussichtlich bis Dienstag, 18. Mai. Das teilt die Stadt Fürth in einer Mitteilung mit.

Die Erddeponie in Burgfarrnbach ist am Brückentag, Freitag, 14. Mai, geschlossen. Aus betrieblichen Gründen schließt die Anlage nun bereits Mittwoch, und ist somit von Mittwoch, 12., bis einschließlich Freitag, 14. Mai, geschlossen.