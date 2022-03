Die Regierung von Mittelfranken hat den Haushalt der Stadt Fürth genehmigt; der Stadtrat wird in seiner Sitzung am Donnerstag, 24. März 2022, darüber beschließen, so die Stadt Fürth.

Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) sieht die Kleeblattstadt in der Frage der finanziellen Handlungsfähigkeit trotz der nach wie vor spürbaren Coronakrise und dem Krieg in der Ukraine mit den vielfältigen Auswirkungen auf einem guten Kurs:

„Erfreulich ist vor allem, dass wir bereits im neunten Jahr in Folge Schulden abbauen und dies 2022 mit der stolzen Summe von16 Millionen Euro fortsetzen können. Damit handeln wir nachhaltig und schaffen Generationengerechtigkeit.

Trotzdem investieren wir weiter und bringen notwendige Schulneubauten sowie –sanierungen auf den Weg und sorgen dafür, dass weitere Kinderbetreuungsangebote umgesetzt werden.“ In der Stellungnahme der Aufsichtsbehörde sei zu lesen, dass die Stadt Fürth "mit den immer noch guten Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen (…) weiterhin eine Stabilisierung ihrer Finanzlage erreichen kann".

Weiter werde als „anerkennenswert“ aufgeführt, „dass in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 keine Nettokreditaufnahme vorgesehen ist und der Schuldenstand somit konstant bleibt". Zugleich mache die Regierung von Mittelfranken darauf aufmerksam, dass die Stadt Fürth aufgrund der geplanten hohen Investitionen in den nächsten Jahren – Gesamtsumme rund 237 Millionen Euro - weiterhin vor großen finanziellen Herausforderungen stehe, sodass es unverändert geboten sei, künftige investive Maßnahmen zu priorisieren.