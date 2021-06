Seit 2015 ist es in der Kirchengemeinde St.Martin für homosexuelle Paare möglich, den Segen Gottes in einem Gottesdienst zu empfangen und zu spüren! Die Entscheidung der UEFA stößt in der Kirchengemeinde St. Martin auf starke Ablehnung. Deswegen wird die Kirchengemeinde St.Martin am 23. Juni von 20.00 Uhr bis23.30Uhr die Martinskirche in Regenbogenfarben anstrahlen.

"Weil die Kirchengemeinde ein bunte und vielfältige Gemeinde ist, will sie ein Zeichen für Vielfalt, für Menschlichkeit, für Gleichberechtigung, für Weltoffenheit, für Toleranz, für Solidarität und für Respekt setzen", heißt es. Das Zeichen des Regenbogens sei ein sehr starkes biblisches Motiv. Das teilt das Evang.-Luth. Dekanat Fürth mit.