Aus Bioabfall wird wertvoller Kompost gewonnen. Deshalb darf auch kein Plastik in der grünen Tonne landen. Dennoch befinden sich zunehmend mehr „Störstoffe“ im Bioabfall, Hauptproblem sind dabei (bioabbaubare) Plastiktüten, teilt die Stadt Fürth mit. Dabei gilt: Aus Plastik wird niemals Kompost! Das Amt für Abfallwirtschaft will dem jetzt entgegenwirken und hat deshalb die Kampagne „Biotonne ohne Plastik“ gestartet.

Walter Egelseer vom Amt für Abfallwirtschaft und Mitarbeiter der Müllabfuhr informieren am Donnerstag, 18. November, 11.30 Uhr, über die Einzelheiten der Maßnahme und demonstrieren vor

Ort, was mit falsch befüllten Biotonnen künftig passieren soll. Die Veranstaltung findet in der Rudolf-Schiestl-Straße 2 statt.