Am Mittwochabend (9. Februar 2022) ist in der Fürther Südstadt ein Streit zwischen mehreren Personen eskaliert. Ein 16- und ein 18-Jähriger mussten aufgrund ihrer Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Gegen 20.30 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf über eine Schlägerei in der Flößaustraße ein. Mehrere Personen sollten demnach in einen Streit geraten sein und sich prügeln. Der Auseinandersetzung gingen vermutlich Beleidigungen und Drohungen eines 15-Jährigen voraus.

Schlägerei in Fürth: Zwei Jugendliche müssen ins Krankenhaus

Im Verlauf der Schlägerei sollen sich einige der Beteiligten unter anderem mit einem Klappstuhl und einem Werbeaufsteller bewaffnet haben, um damit auf andere einzuschlagen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich noch mehrere Personen vor Ort. Einige von ihnen waren verletzt und wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Ein 16- und ein 18-Jähriger wurden zur Behandlung ihrer Wunden im Gesicht und am Kopf in Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Fürth leitete gegen alle Beteiligten Ermittlungsverfahren ein. Um den Vorfall zu klären, werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/759050 bei der Polizei zu melden.

Mehr aktuelle Blaulichtmeldungen aus Fürth: "So ein Verwüstungsszenario noch nie erlebt" - steckt Flucht hinter Trucker-Irrfahrt?

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolbild)