Lebensgefährliche Aktion in Fürth: Zwei 17-Jährige stiegen am Mittwochabend (4. November 2020) in Fürth auf einen Güterzug, um nach Nürnberg zu fahren, berichtet die Polizei. Die Reise verlief allerdings nicht wie geplant.

Der Güterzug fuhr mit dem Jugendlichen los. Aber anstatt nach Nürnberg fuhr der Zug in Richtung Würzburg.

Jugendliche aus Fürth kriegen Angst und rufen Mama an

Die Jugendlichen bekamen Panik und riefen ihre Erziehungsberechtigten an. Eine Mutter informierte daraufhin die Bundespolizei in Nürnberg.

Schließlich konnte die Würzburger Bundespolizei die Jugendlichen am Haltepunkt Würzburg Süd in Gewahrsam nehmen. Die beiden waren bereits vom Zug gestiegen und warteten auf die Polizei.

Die Jugendlichen erhielten eine "eindringliche Belehrung", so die Polizei. Dass sich bei der gefährlichen Aktion in Fürth in Lebensgefahr begeben hatten, sei ihnen nicht bewusst gewesen.