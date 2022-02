Im Mai 2022 startet der Zensus 2022. Bürgerinnen und Bürger werden eingeladen, als geschulte Erhebungsbeauftragte die sehr wichtige statistische Erhebung zu unterstützen. Sie erhalten dafür eine steuerfreie Aufwandsentschädigung, erklärt das Bayerische Landesamt für Statistik.

Der Zensus 2022 ist deutschlandweit die größte statistische Erhebung dieses Jahres. Wie alle Länder bereitet auch Bayern derzeit intensiv mit den Verantwortlichen der 94 kommunalen Erhebungsstellen in Bayern die professionelle Durchführung der Befragung von Millionen von Bürgerinnen und Bürgern vor.

Die Erhebungsstellen konzentrieren sich auf die Organisation und Koordination der Befragungen in den kreisfreien Städten und Landkreisen. Für die Befragungen, die ab Mai 2022 durchzuführen sind, werden immer noch Erhebungsbeauftragte gesucht. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich bitte zu melden und so das Vorhaben aktiv mit zu unterstützen.

Für den Zensus 2022 wurden in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Bayern 94 Erhebungsstellen eingerichtet. Sie sind wichtige Partner für das Bayerische Landesamt für Statistik, denn sie organisieren und koordinieren vor Ort die Durchführung der statistischen Großerhebung.

Hierbei kümmern sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den örtlichen Erhebungsstellen um die Anwerbung, Betreuung, Schulung und Koordination von Interviewerinnen und Interviewern. In der statistischen Fachwelt heißen sie Erhebungsbeauftragte. Ihnen kommt eine entscheidende Rolle zu, denn auch in Bayern gilt es Millionen Menschen zu interviewen.

Grundvoraussetzungen für diese Tätigkeit: Volljährigkeit, Zuverlässigkeit, Verschwiegenheit und eine gewisse zeitliche Flexibilität. Die ehrenamtliche Aufgabe wird mit einer steuerfreien Aufwandsentschädigung vergütet. Bürgerinnen und Bürger herzlich Willkommen – unterstützen Sie bitte!

Möchten Sie als Erhebungsbeauftragte beim Zensus 2022 in Bayern die Erhebungsstellen unterstützen? Melden Sie sich bitte bei den veröffentlichten Bewerbungsmöglichkeiten Ihrer örtlichen Erhebungsstelle oder nutzen Sie das Online-Kontaktformular.



Der Zensus ist ein Fundament in der amtlichen Statistik. Aus den gewonnenen Daten leiten sich verschiedene Entscheidungen bis hinein in die kommunale Ebene ab. So zeigt uns der Zensus 2022 im Ergebnis auf, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und welche Struktur die Bevölkerung hat.

Diese Eckdaten werden für unterschiedliche Entscheidungen herangezogen - von der Einteilung der Wahlkreise, Stimmverteilung im Bundesrat, bundesstaatliche und kommunale Finanzausgleiche bis hin zu Sitzverteilungen in kommunalen Vertretungskörperschaften.

Der Zensus 2022 gibt des Weiteren einen differenzierten Überblick zu den Gebäuden und Wohnungen im Land. Er zeigt die Wohnungsstruktur nach vielen Merkmalen wie z. B. Größe, Ausstattung, Alter der Gebäude auf. Ebenso wird erstmals in dieser Form eine amtliche Preismessung für den Mietbestand Teil des Zensus 2022 sein.

Die Ergebnisse sind so für zukünftige Planungen und Entscheidungen der politischen Vertretung und Gesellschaft im Sinne der Schaffung möglichst gleichwertiger Lebensverhältnisse in den Regionen von großem Nutzen.