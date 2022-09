Wie die Stadt Fürth informiert, locken anlässlich der Michaelis-Kirchweih zwei verkaufsoffene Sonntage zum Einkaufsbummel.

Am 2. Oktober haben die Geschäfte in der Innen- und Altstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet, am 9. Oktober zusätzlich der Einzelhandel in der Südstadt.

