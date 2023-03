Nürnberg vor 38 Minuten

Polizeieinsatz

Gaspistole im Treppenhaus abgefeuert: Streit unter Nachbarn eskaliert - USK rückt an

In Fürth ist am Freitagabend ein Streit unter Nachbarn eskaliert. Ein 63-Jähriger feuerte im Treppenhaus des gemeinsam bewohnten Mehrfamilienhauses eine Gaspistole ab. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot inklusive USK an.