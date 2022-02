In Fürth hat sich am Dienstagabend (8. Februar 2022) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet: Eine Person wurde daraufhin festgenommen.

Gegen 19 Uhr fuhr ein Lkw in der Hardstraße in mehrere am Straßenrand geparkte Autos, nachdem der Fahrer die Kontrolle über den Sattelzug verloren hatte. Daraufhin fingen mehrere der Fahrzeuge Feuer. Die Flammen griffen auch auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden alarmiert, um den Brand zu löschen.

Lastwagen prallt in Fürth in geparkte Autos und löst Feuer aus

Ersten Informationen des Polizeipräsidiums Mittelfrankens zufolge stand der Fahrer des Lastwagens zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss und wurde daher festgenommen. "Er hat sich damit schließlich strafbar gemacht", erklärte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von inFranken.de. Zudem wurde eine Blutentnahme bei ihm angeordnet.

Der Fahrer wurde bei der Kollision verletzt. Der Schweregrad seiner Verletzungen sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind bislang noch nicht bekannt. "Die Kollegen der Verkehrspolizei werden alle Hände voll zu tun haben, den Unfall aufzuarbeiten", sagte der Polizeisprecher kurz nach dem Zusammenstoß.

Anwohnerin Eva-Maria Mäusel berichtet gegenüber News5, sie habe zunächst einen lauten Knall gehört. Ihre Tochter sei daraufhin auf die Straße gerannt und habe die Autos brennen sehen. "Als hätte eine Bombe eingeschlagen, so sieht es hier aus", beschreibt sie die Situation. In der Hardstraße habe ein "flammendes Inferno" geherrscht.

Anwohner beschreiben nach Unfall Lage vor Ort

Eva-Maria Müller, eine weitere Anwohnerin, wollte gerade ihre Kinder zu Bett bringen, als sie draußen "ein ganz grausliches Geräusch" gehört habe. Sie habe beobachtet, wie der Lkw in die Autos "reingerauscht" sei und gebrannt habe. Die Familie verließ daraufhin das Haus, um sich vor dem Feuer in Sicherheit zu bringen. An einigen der Häuser, an denen der Lastwagen entlang geschrammt war, fehle nun die Fassade. Auch ihr eigenes Auto wurde bei dem Unfall zerstört, erzählt die Anwohnerin.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.