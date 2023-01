Einsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Fürth: Am Dienstagnachmittag (24. Januar 2023) sind die Kräfte zu einem Brand in der Benno-Mayer-Straße gerufen worden. Laut ersten Informationen soll ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Südstadt ausgebrochen sein.

Das zuständige Polizeipräsidium Mittelfranken hat auch eine Warnung an die Anwohner veröffentlicht: Aufgrund der starken Rauchentwicklung sollen sie Fenster und Türen geschlossen halten, damit der Qualm nicht in ihre Wohnungen zieht. Außerdem soll der Bereich weiträumig umfahren bzw. von Passanten gemieden werden, bis der Einsatz beendet ist. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.