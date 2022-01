Fürth vor 25 Minuten

Reparaturarbeiten

U-Bahnhof in Fürth: Fahrtreppe vorübergehend außer Betrieb

In Fürth ist eine Fahrtreppe am U-Bahnhof Stadthalle, welche von der Verteilerebene zur Straßenebene führt, defekt. Die Reparatur soll in etwa zwei Wochen abgeschlossen sein.