Ein Unbekannter hinterließ Mitte der Woche in Fürth eine Spur der Verwüstung. Mit einer Axt drosch der Täter in mehrere Häuser und Gegenstände. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Im Zeitraum von Dienstagmittag (20. September 2022) bis Mittwochmittag (21. September 2022) beschädigte ein Unbekannter in der Dr.-Mack-Straße an der Fürther Stadtgrenze mehrere Objekte. Das berichtete das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Mitteilung vom Donnerstag. Der Schaden konnte von der Polizei bisher nicht beziffert werden - er dürfte jedoch erheblich sein.

Unbekannter drischt mit Axt auf Gegenstände ein - Die Polizei bittet um Hinweise

Dabei war die Zerstörungswut des unbekannten Täters enorm. Er beschädigte mit seiner Axt sowohl das Glasvordach eines dortigen Anwesens als auch eine Außenleuchte und einen Wegweiser, welche vor dem Gebäude angebracht sind.

Die Polizeiinspektion Fürth hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 759050.