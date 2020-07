Fürth vor 42 Minuten

Überfall mit Schusswaffe

Bewaffneter Raubüberfall auf Juwelier: Täter bedroht Mitarbeiter und Polizisten

In der Fürther Innenstadt ist am Montagvormittag ein Juwelier überfallen worden. Der 50-jährige Täter drang mit einer Schusswaffe in das Geschäft ein und bedrohte die Mitarbeiter.