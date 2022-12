Am Dienstagabend (13. Dezember) warf ein bislang Unbekannter in der Fürther Südstadt einen Böller durch ein geöffnetes Wohnungsfenster und verursachte hierdurch den Brand eines Bettes. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 17:00 Uhr öffnete eine 33-Jährige in der Steubenstraße ihr Schlafzimmerfenster. Ein bislang unbekannter Täter warf vom vor dem Fenster befindlichen Gehweg aus einen brennenden Silvesterböller in das Schlafzimmer der Geschädigten. Der Böller sei auf einem Bett gelandet und habe dieses entzündet, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Böller durchs Fenster geworfen - Geschädigte reagiert geistesgegenwärtig

Geistesgegenwärtig gelang es der Bewohnerin, den Brand zu löschen. Der entstandene Sachschaden dürfte im hohen dreistelligen Bereich liegen.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

