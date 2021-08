Wegen Arbeiten in der Straße Nordring in Fürth-Bislohe müssen die Busse der Linie 179 von Donnerstag, 19., bis voraussichtlich Freitag, 27. August, in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Sportplatzstraße und Bislohe Nordring umgeleitet werden. Für die Haltestelle Bislohe Mitte sei in der Gründlacher Straße (Nähe der Einmündung zur Bisloher Hauptstraße) eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Haltestelle Sack Nord entfalle. Das teilt die Stadt Fürth mit.

Eine Umleitung sei ausgeschildert.