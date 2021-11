Das Urteil für die junge Mutter, die ihr neugeborenes Kind nach der Geburt ausgesetzt hatte, ist gefallen: Ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Die junge Frau habe sich in der Verhandlung geständig gezeigt und die Tat sehr bereut, teilte das Amtsgericht Fürth am Donnerstag mit. Sie sei aufgrund der Geburt und der vorherigen Leugnung der Schwangerschaft in einer psychischen Ausnahmesituation gewesen.

Geboren und sich selbst überlassen - Baby überlebte trotz kritischen Zustands

Die Frau hatte das Kind Anfang Juni 2021 nachts in einem Treppenhaus in Langenzenn (Landkreis Fürth) zur Welt gebracht und es gleich darauf eingewickelt in zwei Decken neben einer Klostermauer in ein Gebüsch gelegt. Ein Spaziergänger fand das stark unterkühlte Kind, es musste acht Tage künstlich beatmet werden. Laut Gericht hat das Baby die Tat aber letztendlich folgenlos überstanden und lebt derzeit gesund bei Pflegeeltern.

Verurteilt wurde die Frau wegen Aussetzung des Kindes mit gefährlicher Körperverletzung. Das Urteil war laut dem Amtsgericht Fürth bereits am vergangenen Donnerstag gefallen. An dem Tag wurde auch der Haftbefehl gegen die 19-Jährige aufgehoben, die seit der Tat in Untersuchungshaft gesessen hatte. Das Urteil ist rechtskräftig.