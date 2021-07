Fürth vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Auto kollidiert mit Fahrrad: Radfahrer lebensgefährlich verletzt

In Fürth ist es am Donnerstagmittag gegen 11.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Würzburger Straße gekommen. Ein Pkw und ein Radfahrer sind dabei zusammengekracht. Der Radfahrer wurde lebensgefährlich verletzt.