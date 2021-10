Der Autofahrer war nach Angaben von News5 am Mittwochabend (20. Oktober 2021) bei Fürth in Richtung Langenzenn unterwegs. Beim Abbiegevorgang an der Zirndorfer Brücke nach Oberasbach verlor er aus noch unklarer Ursache in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen einen Ampelmast und in der Folge gegen eine Laterne.

Der BMW sowie die Lichtzeichenanlage und Laterne wurden bei dem Unfall stark beschädigt.

Der BMW-Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus.