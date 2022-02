Fürth vor 1 Stunde

Müllsammelaktion

Altöl, Möbel und Autoreifen: Freiwillige Helfer räumen in der Natur auf

In Fürth findet am 12. März die Aktion „Aktion Saubere Landschaft“ statt. Freiwillige Helfer sorgen für "Ordnung in Wald und Flur". In den vergangenen Jahren wurden unter anderem Altöl, Elektrogeräte, Möbel und Autoreifen eingesammelt.