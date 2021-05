Umleitungen, Sperrungen und Busfahrplanänderungen in Fürth - das müssen Sie im Mai beachten: Das Aufstellen eines Baukrans erfordert eine Vollsperrung der Unterfarrnbacher Straße. Die Busse der Linie 172 müssen deshalb am Montag, 17. Mai, zirka 8 bis 11 Uhr, zwischen den Haltestellen Klinikum West und Lübecker Straße umgeleitet werden. Die Haltestellen Falkenstraße und Ruhsteinweg entfallen in dieser Zeit. Für die Haltestelle Lübecker Straße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof ist schräg gegenüber der stadtauswärtigen Haltestelle auf der anderen Seite der Kreuzung eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Das teilt die Stadt Fürth mit.

Von Dienstag, 25. Mai, bis voraussichtlich Mittwoch, 2. Juni, kommt es aufgrund von Ausbesserungsarbeiten des Banketts in der Schwarzachstraße zu Behinderungen. Für die Ausführung der Arbeiten bedarf es einer Vollsperrung. Die Umleitung ist vor Ort ausgeschildert.

Von Dienstag, 25. Mai, bis Donnerstag, 27. Mai, wird in der Dambacher Straße zwischen Herrnstraße und etwa der Dambacher Straße 84 die Deckenoberfläche erneuert. Die Arbeiten werden im Rahmen einer Vollsperrung durchgeführt.