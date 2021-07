Der 80-jährige Wilhelm W. wurde zuletzt am Mittwoch (14.07.2021) gegen etwa 9 Uhr in einem Seniorenheim an der Forstermühle gesehen.

Er leidet unter Demenz. Weiterhin hat er einen unsicheren Gang, was die Sturzgefahr deutlich erhöht. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

80-jähriger Wilhelm W. wird vermisst - Der Mann leidet unter Demenz

So wird Wilhelm W. beschrieben:

Herr Wilhelm W. ist ca. 195 cm groß und kräftig gebaut.

Er hat weißes, kurzes Haar und trägt eine Brille.

Weiterhin hat er einen auffällig hervortretenden Bauch.

Bekleidet ist er mit einer blauen Jeans und einem auffällig hellblauen T-Shirt.

Er könnte desorientiert wirken und im weiteren Umfeld des Seniorenheims umherirren.

Die bisherigen Suchmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Herrn Wilhelm W. nimmt die Polizeiinspektion Fürth unter der Telefonnummer 0911/75905-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.