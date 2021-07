Versuchtes Tötungsdelikt in Fürth: Am frühen Montagmorgen (12. Juli 2021) hat ein 29 Jahre alter Mann mit einem Messer seine Partnerin angegriffen. Wie die Polizei berichtet, erlitt die 40-jährige Frau eine Stichverletzung an der Schulter.

Ein Zeuge rief die Polizei, als er den Streit zwischen einem Pärchen in der Schillerstraße mitbekam. Als die Streife der Polizeiinspektion Stein vor dem Mehrfamilienhaus eintraf, war eine Auseinandersetzung zwischen einem jungen Mann und einer Frau in vollem Gange. "Noch bevor sich die Polizisten nähern konnten, griff der 29-jährige Mann die Frau mit einem Messer an und verletzte sie an der Schulter", heißt es im Polizeibericht.

Polizei überwältigt 29-Järhigen mit Einsatzstock

Die beiden Polizeibeamten schritten sofort ein und konnten den Angreifer schließlich mittels unmittelbaren Zwangs und unter Verwendung des Einsatzstocks überwältigen und festnehmen. Die stark alkoholisierte 40-jährige Frau erlitt durch den Angriff Verletzungen an der Schulter. Der 29-Jährige wies ebenfalls eine Verletzung an der Hand auf.

Der verständigte Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung der Frau. Sie wurde anschließend ambulant im Krankenhaus behandelt. Bei einem durchgeführten Alkoholtest wurde bei der Verletzten ein Wert von rund vier Promille Alkohol festgestellt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte die ersten Spuren am Tatort. Das Tatmittel, ein Messer, wurde sichergestellt.

Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts - Zeugen gesucht

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth hat die weiteren Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts übernommen. Der Festgenommene wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zwischen den beiden Personen bereits im Wohnhaus in der Schillerstraße zum Streit gekommen sein, der sich schließlich auf die Straße verlagerte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den vorangegangenen Streitigkeiten oder dem Geschehensablauf an sich, geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.

