Am Sonntagnachmittag, 6. Juni 2021, gegen 17.00 Uhr trafen sich zwei junge Männer am Löwenplatz in der Fürther Innenstadt. Nachdem es laut dem Polizeipräsidium Mittelfranken zu einer körperlichen Auseinandersetzung der beiden gekommen war, zog der 16-Jährige eine Schreckschusswaffe und bedrohte den 19-Jährigen damit.

Der 19-Jährige schaffte es daraufhin den minderjährigen Angreifer zu entwaffnen. In der folgenden Rangelei wurde der 19-Jährige leicht verletzt. Er zog sich eine Schürfwunde am Ellenbogen sowie eine Bisswunde an der Hand zu.

Nach Kampf um Schreckschusswaffe: 16-Jähriger ergreift Flucht

Der 16-Jährige ergriff auf einem Fahrrad die Flucht. Laut Zeugenaussagen, welche die zuständige Polizei einholen konnte, konnte die Identität des 16-Jährigen ermittelt werden. Die Beamten der Polizeiinspektion Fürth machten sich daraufhin auf den Weg zur Wohnadresse des 16-Jährigen und konnten den Jugendlichen dort festnehmen.

Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Körperverletzung und eines Vergehens gegen das Waffengesetz verantworten.