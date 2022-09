Fürth vor 51 Minuten

Geschwindigkeitsmessung

100 km/h zu schnell: Raser (24) fällt wiederholt auf

Die Verkehrspolizei hat am Dienstag in Fürth Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Polizist*innen mussten eine Vielzahl an Verkehrsteilnehmer*innen wegen Verstößen anzeigen. Ein Autofahrer fiel mit einer massiven Geschwindigkeitsüberschreitung auf. Und das nicht zum ersten Mal.