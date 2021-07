FLAIR Fürth: Neues Shopping-Center öffnet am 17. September 2021. Das neue Einkaufszentrum "Flair" soll die größte Einzelhandelsimmobilie in Fürth werden. Nach Vorstellung der Betreiber soll das "Flair" künftig "DAS Einkaufserlebnis im Herzen der Innenstadt" werden.

Die Kunden dürfen sich demnach "auf namhafte Mieter mit spannenden Angeboten und auf neue Gastronomiekonzepte" freuen. Um welche Geschäfte und Marken es sich handelt, steht großenteils schon fest. Fast alle der insgesamt 60 Läden sind inzwischen vermietet.

Update vom 22.07.2021: Eröffnungstermin steht fest - Shopping-Center "Flair" macht Mitte September auf

Nun ist es offiziell: Das neue Einkaufszentrum "Flair" in der Fürther Innenstadt öffnet am Freitag, dem 17. September 2021, seine Pforten - nach fünfjähriger Planungszeit. Ende 2017 wurde der Vorgänger, das Fürther "City Center", geschlossen. Seit 2018 laufen die Baumaßnahmen für das "Flair". Das Projekt befindet sich inzwischen auf der Zielgeraden.

"Wir sind im Plan", berichtet Projektleiter Marcus Gergele inFranken.de. Bis die Arbeiten in dem riesigen Gebäudekomplex mit rund 18.000 Quadratmetern Verkaufsfläche in Gänze abgeschlossen sind, ist indes noch einiges zu tun. "Aktuell sind rund 400 Leute auf der Baustelle."

Dennoch finden aktuell bereits die Übergaben an die Mieter statt, die jetzt ihre jeweiligen Shops ausbauen. Für die letzten Wochen wurde dem Projektentwickler zufolge "auf Mehrschichtbetrieb" umgestellt. "Die Baustelle läuft nun bis nach Mitternacht", erklärt Gergele. Bis zur Eröffnung Mitte September werden demnach um die 1000 Menschen im neuen Einkaufszentrum vor Ort sein. Der "Flair"-Verantwortliche spricht von einer "höchst komplexen Baustelle". Mit vereinten Kräften werde man aber ans Ziel gelangen, zeigt er sich überzeugt.

Corona-"Hürde" mit "enormen Kraftanstrengungen" überwunden

Daran ändern offenbar auch die Corona-Pandemie und ihre Begleiterscheinungen nichts. "Auch diese Hürde konnte mit enormen Kraftanstrengungen überwunden werden. Der Termin zur Eröffnung im September 2021 wurde vor Corona festgelegt und steht fest."

Fast alle der insgesamt 60 Geschäftsflächen sind inzwischen vermietet - davon fallen rund 12 Prozent in den Gastronomiebereich. "Die Vermietungsquote für die beiden Geschosse 1 und 2 liegt bei 98,31 Prozent", konstatiert Gergele. Die Kunden des neuen Fürther Shopping-Centers dürfen sich demnach unter anderem auf folgende Läden und Marken freuen:

H&M

JD Sports

denn‘s Biomarkt

dm-Drogerie

Only

Olymp&Hades

Marken-Schuhkonzept Tretter

Lidl

Pommes Freunde

Healthy-Food Spezialist dean & david

BIG B ("homemade Burger")

KoKoNo (Panasiatisches Restaurant)

Spielwaren Krömer

Metzgerei/Bauernladen Jacob

"Reine Shopping-Center funktionieren nicht mehr" - "Flair" verspricht "zusätzliche Attraktionen"

In Bezug auf Design und Ausstattung des "Flairs" hält der Entwickler von der verantwortlichen P&P Gruppe fest: "Reine Shopping-Center funktionieren nicht mehr." Ihm zufolge brauche es "zusätzlich Attraktionen". In diesem Punkt sieht Gergele das neue Fürther Einkaufszentrum gut aufgestellt.

Er verweist auf die sogenannte "HOLOGATE-WORLD", die innerhalb des "Flairs" vorzufinden sein wird. Bei der VR-Spielhalle handele es sich um "die modernste Erlebniswelt Deutschlands“. Der Projektleiter spricht in diesem Zusammenhang von einem "absoluten Highlight".

Auch "kostenfreie Fitness-Parcours" sind demnach innerhalb des Centers vorgesehen. Familien dürfen sich außerdem laut Gergele auf eine "große Kinderwelt mit geschossübergreifender Rutsche" freuen. Ferner kündigt der "Flair"-Chefplaner folgende "Attraktionen" an:

Spieltische für Groß und Klein

Integrierte Kunst

Interaktive LED-Fußböden

27 Tonnen schweres Aquarium

6 Meter hoher Baum

Für die Gäste des Einkaufszentrums soll es darüber hinaus regelmäßige Events geben. "Insbesondere die Planung für unsere Eröffnungsveranstaltung läuft gerade auf Hochtouren", berichtet Gergele.

Update vom 07.05.2021: Neues Burger-Lokal und andere neue Mieter für "Flair" Fürth

Das "Flair" Fürth hat laut eigenen Angaben seine "Vielfalt an Highlights" vergrößert: Insgesamt sechs neue Mieter gab das entstehende Shopping-Center am Freitag (7. Mai 2021) bekannt.

Seinen laut Center "ersten Store in ganz Bayern" öffnet der für individuelle "Homemade-Burger" bekannte "BIG B“, dessen Hamburger vor den Augen des Gastes demnach frisch zubereitet werden. Alle Zutaten seien hausgemacht, vom Pattie bis zu den Soßen.

Ein "weiteres absolutes Highlight" werde das Panasiatische Restaurant "KoKoNo“. Am Theaterplatz gebe es damit eine "neue Genuss-Erfahrung mit Luxus-Charakter".

Perfekt zur großen Kinderwelt im Herzen des "FLAIR" passt dem Betreiber zufolge das Fachgeschäft "Spielwaren Krömer“ mit seinem "umfangreichen Sortiment". Das inhabergeführte Familienunternehmen eröffnet in Fürth seinen 25. Store in Bayern.

Zudem sei mit dem „Veganen Metzger“ dem immer größeren Bewusstsein für fleischlose Nahrung Rechnung getragen worden, heißt es vonseiten der Center-Leitung. Auch der fränkische Wurst- und Schinkenspezialist "Metzgerei Bauernladen Jacob" sowie ein für "außergewöhnlichen Teigprodukte" bekannte Bäcker, dessen Namen noch nicht genannt werden dürfe, haben sich laut Pressemitteilung Flächen gesichert.

Das vorläufige Fazit: Vier Monate vor der Eröffnung sei die Vermietung voll im Zeitplan. "Wir haben damit exakt 94,74 Prozent in den beiden Hauptebenen jetzt schon vermietet – das ist absolut einmalig und ein sensationelles Zwischenergebnis" teilt Marcus Gergele, Projektleiter von P&P, mit. "Die Eröffnung im September 2021 ist der perfekte Zeitpunkt."

Update vom 26.03.2021: Neue Marken - "Flair" Fürth gibt weitere Mieter bekannt

Das "Flair" Fürth soll im September 2021 eröffnen. Einige der dort angesiedelten Marken wurden schon bekannt gegeben. Am Freitag (26. März 2021) veröffentlichte das "Flair" nun weitere Mieter.

Zu diesen zählt unter anderem der Optiker "aktivoptik". Insgesamt hat die "Trendmarke" laut dem Shopping-Center bereits 70 Standorte - allerdings noch keinen einzigen in Mittelfranken.

Zusätzlich wird die "Friseurlounge" für neue Haarschnitte sorgen.

Im Spirituosen-Segment findet "O'donnell" Einzug in das neue Einkaufszentrum. Aus dem Online-Geschäft kommend, wird die Marke mit ihrer Fürther Filiale ihren siebten Store in Deutschland eröffnen.

Auch für "kulinarische Highlights" ist laut "Flair" gesorgt: "Coffreez" bietet demnach Kaffee und Frozen-Drinks an. Das "Waffelwerk" bietet dem Namen entsprechende Süßspeisen an. Die gesündere Variante wird mit "DAI Poke Bowls" vertreten sein.

Update vom 17.11.2020: Neue Mieter für das Einkaufszentrum "Flair" in Fürth sind bekannt

Am 16. September 2021 soll in der Fürther Innenstadt das neue Einkaufszentrum "Flair" eröffnen. Nun sind weitere neue Mieter bekanntgegeben worden, die nächstes Jahr in der neuen Shopping-Welt ihre Produkte verkaufen werden: "Wir sind sehr stolz, mit Pommes Freunde und Loris Parfum die nächsten starken Marken bekannt geben zu dürfen", erklärt Michael Peter, der geschäftsführende Gesellschafter der zuständigen P&P-Gruppe.

Das Angebot von Pommes Freunde reiche dabei von belgischen Pommes bis hin zum Premium-Burger. „Damit gehört es zu den beliebtesten Burger-Konzepten in der Metropolregion", sagt Peter. Loris Parfum runde mit seinem hochwertigen Ladenbau zudem die Angebotsvielfalt im Bereich Parfüm perfekt ab.

Und auch die Bauarbeiten im "Flair" gehen voran: Zuletzt erfolgte der "spektakuläre Einbau der Rolltreppen". Mit schwerem Geschütz wurden die Rolltreppen Millimeter-genau in das Gebäude eingebracht. "Die nächsten innovativen und nachhaltigen, ökologischen Konzepte stehen schon kurz vor Abschluss und werden in Kürze bekannt gegeben", kündigt der verantwortliche Projektleiter Marcus Gergele an.

Update vom 16.10.2020: Der Eröffnungstermin für das "Flair" in Fürth steht fest

Der Eröffnungstermin für das neue Einkaufszentrum "Flair" in der Fürther Innenstadt steht fest: Am 16. September 2021 wird die neue Shopping-Welt ihre Tore für alle Besucher öffnen.

Auch drei neue Mieter wurden bekanntgegeben: "Die Mietverträge mit dem internationalen Healthy-Food-Konzept dean&david, der inhabergeführten Münchner Marken-Schuhfamilie Tretter und Jeans Fritz, erstmals mit einem Store in der Metropolregion, sind unterzeichnet", verkündet Micheal Peter, Geschäftsführer der P&P Gruppe, die Eigentümer des "Flairs".

Das Shoppingerlebnis geht laut dem Konzern dank der neuen Top-Mieter "durch die Decke".

"Flair" in Fürth: 75 Prozent der Geschäfte sind schon vermietet - und es folgen weitere

Der Neubau des Fürther Einkaufscenters "Flair" nimmt währenddessen immer weiter Gestalt an. Die meisten Geschäfte stehen jetzt, nicht mal ein Jahr vor der Eröffnung, schon fest. Circa 75 Prozent der künftigen Mieter sind bereits fix. "Da sind wir sehr, sehr gut unterwegs im Plan", zeigt sich Projektleiter Marcus Gergele gegenüber inFranken.de zufrieden. Insgesamt 60 Läden werden Besuchern ab dem 16. September 2021 zur Verfügung stehen.

Auch einer der neuen Mieter ist die vor allem bei jungen Leuten beliebte Streetwear-Marke „KULT/OLYMP&HADES“. "Sie hat unlängst unterschrieben und wird in ihrem dann über 1000 Quadratmeter großen Store vor allem junge Mode für trendbewusste Kunden zum Beispiel mit den Marken Calvin Klein, Adidas, Ellesse, Hilfiger Denim und Guess anbieten", so Gergele. "Das passt perfekt zu unserem ,Flair‘!"

Darüber hinaus haben sich unter anderem das Fotostudio "PicturePeople" und die US-amerikanische Schnellrestaurantkette "Dunkin’ Donuts" Flächen im neuen Shoppingcenter gesichert.

Einkaufszentrum "Flair": Diese Geschäfte sind bei Eröffnung dabei

Folgende Einzelhändler und Dienstleister haben bereits zugesagt:

Lidl

H&M

dm-drogerie markt

Vero Moda

Jack&Jones

KULT / Olymp&Hades

Only

Eiscafe Gondola

jd Sports

Fotostudio Picture People

Dunkin’ Donuts & Coffee

Uhren- und Juwelierfachgeschäft ARIS

dean&david

Tretter

JeansFritz

Laut Gergele wird insgesamt ein "gesunder Mix" an lokalen und überregionalen Akteuren Einzug ins "Flair" halten. So wird beispielsweise das Eiscafé Gondola, das bereits im ehemaligen Fürther "City Center" vertreten war, auch im "Flair" seine Pforten öffnen. Mit dem Uhren- und Schmuckhändler ARIS verschlägt es im Herbst 2021 zudem eine der führenden Diamantenschmuckmarken der Türkei nach Franken. Der Juwelier ist laut Gergele in Deutschland bislang nur in Berlin anzutreffen. "Das ist was ganz Besonderes - eine Perle, im wahrsten Sinne des Wortes."

Projektleiter sieht Riesenvorteil gegenüber Erlangen Arcaden

Im Vergleich zu anderen Einkaufszentren wie die Erlanger "Arcaden" sieht der Projektleiter das "Flair" aufgrund seiner zentralen Lage im Vorteil. "Da haben wir den Riesenvorteil, dass wir im Herzen der Stadt eingebunden sind. Unser Außengastrobereich erstreckt sich nach allen Seiten hin: in die Schwabacher Straße, in die Hallstraße und in den Theaterplatz."

Ferner setzten die Betreiber der Shopping-Meile zukünftig auch auf Veranstaltungen mit Eventcharakter. "Lassen Sie sich überraschen", gibt sich Gergele betont geheimnisvoll. Als weitere Attraktionen sind unter anderem ein XXL-Aquarium und eine stockwerkübergreifende Rutschbahn geplant. "Das Aquarium bietet mit einem Gewicht von 27 Tonnen auch Platz für größere Fische." Es soll in die Center-Mitte im Erdgeschoss kommen. "Das wird ein echter Blickfang", verspricht der Projektleiter.

Die stockwerkübergreifende Rutschbahn mit LED-Streifen und Lichteffekten soll Kinder und Erwachsene gleichermaßen ansprechen. Mit ihr können die "Flair"-Kunden dann von einer Etage in die nächste rutschen. Doch das ist noch nicht alles für die kleinen Besucher. "Die Spielflächen im Center sind bereits abgesteckt und bestückt." Sogenannte Lauftrommeln sollen die Kinder bei Laune halten, während ihre Eltern nebenan bei einem Kaffee vom Einkaufstrubel verschnaufen.

In Sachen Bau und Vermietung liegt das für das Fürther "Flair" verantwortliche Immobilienunternehmen laut eigener Aussage "voll im Plan". "Wir sind wirklich sehr weit – angesichts dessen, dass wir erst in einem Jahr an den Markt gehen", hält Gergele fest.

Einkaufen in Fürths großem Wohnzimmer - auf 18.000 Quadratmetern

Mitte Januar begann mit dem Aufstellen eines Krans der Neubau des Einkaufscenters „Flair“ in der Hallstraße, wo einst ein C&A stand. Man wolle weg vom "veralteten Konzept des City Centers" hin zu einem modernen, hellen Einkaufscenter, so Projektentwickler Gergele von der P&P Gruppe. Die riesige Glasdecke soll für ein lichtdurchflutetes Shopping-Erlebnis dienen.

Was das Flair auszeichnet, ist seine "Wohnzimmeratmosphäre". Denn obwohl das Center aus drei Etagen besteht und 18.000 m² groß ist, soll es sich so anfühlen, als würde man in einem großen Wohnzimmer einkaufen gehen. "Das wollen wir einerseits durch die Qualität erreichen, die sich über alle Etagen des Centers erstreckt", so Gergele.

Andererseits werde es zahlreiche Loungebereiche in allen Ebenen geben. Hier soll nicht der Konsum im Vordergrund stehen. Auch über die Farben und gestalterische Elemente soll eine schöne Atmosphäre geschaffen werden, in der sich Besucher wohlfühlen. Man wolle keine weißen und leeren Flächen haben - "alle Sinne der Besucher sollen angesprochen werden".

