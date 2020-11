Am frühen Mittwoch (04. November 2020) ist ein Dachstuhl in der Südstadt in Fürth in Brand geraten. Aktuell sind deshalb die Simonstraße und die Karolinenstraße gesperrt.

Auf Nachfrage von inFranken.de bestätigt das Polizeipräsidium Mittelfranken, dass der Feuerwehreinsatz noch läuft und noch andauern wird. Ob jemand bei dem Feuer verletzt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.