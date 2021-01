Brand in Laubendorf am Sonntagabend: Wie die Polizei Mittelfranken in einer Erstmeldung mitteilt, ist es am Sonntagabend (10. Januar 2021) zu einem folgenschweren Brand gekommen. In Laubendorf, einem Gemeindeteil der Stadt Langenzenn (Landkreis Fürth) stand eine Gartenhütte in Flammen.

Ein Bewohner der Hütte ist offenbar am Brandort verstorben, nachdem er aus dem Inneren geborgen wurde. Details zur Brandursache und zum Opfer sind derzeit noch unklar.

Bei diesem Artikel handelt es sich um erste Informationen. Wir aktualisieren ihn, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.