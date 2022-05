Am Donnerstagmorgen (26. Mai 2022) hat ein Mann eine Gaststätte in Zirndorf-Weiherhof überfallen. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte, betrat der Unbekannte gegen 8 Uhr die Sportgaststätte in der Banderbacher Straße und bedrohte der Wirt mit einer schwarzen Waffe.

Er forderte den 65-Jährigen auf, Bargeld herauszugeben. Mit der Beute verließ der Mann die Gaststätte und flüchtete auf einem weißen Damenrad in unbekannte Richtung.

Sportgaststätte in Zirndorf überfallen: Polizei fahndet nach Verdächtigem

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

etwa 20 Jahre alt

sprach Deutsch mit ausländischem Akzent

trug eine neongelbe Sonnenbrille, eine FFP2-Maske und Handschuhe

war mit einem neongrünen Kapuzen-Sweatshirt, dunkler Jogginghose und dunklen Schuhen bekleidet

Streifen der Polizei Zirndorf fahndeten mit Unterstützung eines Hubschraubers und Diensthundeführers nach dem Flüchtigen. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte erste Vernehmungen durch und kam zur Spurensicherung vor Ort. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Fürth.

Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © janmarcustrapp/Pixabay.com (Symbolbild)