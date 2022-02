Ein handfester Ehestreit hat in der Nacht zum Sonntag (20.02.2022) im Steiner Gemeindeteil Oberweihersbuch die Polizei auf den Plan gerufen. Beamte nahmen den Ehemann fest, nachdem er bei ihrem Eintreffen ein Beil gegen den Streifenwagen geworfen hatte.

Die 41-jährige Ehefrau hatte die Polizei gegen 02.45 Uhr verständigt. Sie gab an, dass sie zuvor von ihrem 32-jährigen Ehemann gewürgt worden sei. Nachdem sich die Frau anschließend mit ihrer 13-jährigen Tochter im Bad eingesperrt hatte, habe ihr Ehemann versucht, die Tür mit einem Beil einzuschlagen.

Frau und Tochter sperren sich in Bad ein - Ehemann versucht, Tür mit Beil einzuschlagen

Als eine Streife der Polizeiinspektion Stein kurz darauf am betroffenen Mehrparteienhaus in der Gutzberger Straße eintraf, warf der 32-Jährige das Beil gegen den Streifenwagen. Er traf hierbei die hintere Tür der Fahrerseite und verursachte dort eine entsprechende Beschädigung. Der alkoholisierte 32-Jährige ergriff zwar unmittelbar nach dem Wurf des Beils die Flucht, konnte jedoch von den Beamten eingeholt und festgenommen werden. Da sich der Tatverdächtige unter anderem mit Fußtritten gegen seine Festnahme wehrte, verletzte er einen 28-jährigen Polizeibeamten. Dieser musste sich aufgrund einer erlittenen Fußverletzung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus begeben.

Gegen den 32-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung.

Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete aufgrund der Alkoholisierung des Festgenommenen die Entnahme einer Blutprobe an. Zudem stellte sie Haftantrag gegen den 32-Jährigen. Er wird im Laufe des Sonntags dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Vorschaubild: © Alex / Adobe Stock