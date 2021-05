Wie beinahe ganz Deutschland ist auch die Region Fürth stark von der Corona-Pandemie betroffen. Den aktuellen Stand der Covid-19-Fälle erfahren Sie auf unserer Karte - inklusive Stand der Aktualisierung.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 26.05.2021: Fürth lockert wieder - Inzidenz bleibt unter 100

Die Stadt Fürth kann ihre Corona-Beschränkungen wieder lockern: Am Mittwoch meldet das Robert-Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 78,6. Der Wert liegt bereits den fünften Tag in Folge unter 100, womit nun seit Wochen erstmals wieder Lockerungen in Kraft treten.

Wie die Stadt Fürth mitteilt, gilt ab Freitag (28.05.2021) folgendes:

Die nächtliche Ausgangssperre entfällt.

entfällt. Treffen mit bis zu fünf Menschen aus zwei Hausständen sind erlaubt, Kinder unter 14 Jahren, Geimpfte und Genesene werden nicht mitberechnet.

sind erlaubt, Kinder unter 14 Jahren, Geimpfte und Genesene werden nicht mitberechnet. Kontaktfreier Sport ist unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen erlaubt und Fitnessstudios dürfen Angebote im Freien öffnen. Kinder unter 14 Jahren dürfen unter freiem Himmel Sport in Gruppen bis zu 20 Kindern machen.

ist unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen erlaubt und Fitnessstudios dürfen Angebote im Freien öffnen. Kinder unter 14 Jahren dürfen unter freiem Himmel Sport in Gruppen bis zu 20 Kindern machen. In Geschäften ist weiter nur Einkaufen mit Termin gestattet, ein negativer Corona-Test ist dafür nicht mehr nötig.

gestattet, ein negativer Corona-Test ist dafür nicht mehr nötig. Bei körpernahen Dienstleistungen wie Friseur oder Fußpflege ist kein negativer Corona-Test mehr notwendig. Terminvereinbarung, Kontaktdatenerfassung und das Tragen einer FFP2-Maske sind für Kunden weiterhin Pflicht.

wie Friseur oder Fußpflege ist kein negativer Corona-Test mehr notwendig. Terminvereinbarung, Kontaktdatenerfassung und das Tragen einer FFP2-Maske sind für Kunden weiterhin Pflicht. Gaststätten dürfen auch nach 22 Uhr wieder Essen zum Mitnehmen verkaufen.

dürfen auch nach 22 Uhr wieder Essen zum Mitnehmen verkaufen. In Schulen darf unter Einhaltung des Mindestabstandes wieder Präsenzunterricht stattfinden, ansonsten Wechselunterricht. Kindertagesstätten dürfen wieder öffnen, die Kinder müssen aber in festen Gruppen betreut werden.

darf unter Einhaltung des Mindestabstandes wieder Präsenzunterricht stattfinden, ansonsten Wechselunterricht. dürfen wieder öffnen, die Kinder müssen aber in festen Gruppen betreut werden. Angebote zur Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Musikschulen dürfen ebenfalls wieder in Präsenz unterrichten.

sowie dürfen ebenfalls wieder in Präsenz unterrichten. Kulturstätten wie Museen dürfen mit voriger Terminvereinbarung öffnen. Dabei müssen die Daten der Besucher erfasst werden und es gilt eine FFP2-Maskenpflicht.

Weitere Öffnungsschritte für Außengastronomie, Tourismus, Theater, Konzerthäuser, Kinos und Fitnessstudios gelten vorerst nicht. Dafür ist erst die Erlaubnis des Bayerischen Gesundheitsministeriums nötig. Sobald das Einverständnis vom Ministerium erteilt wird, wird nochmals gesondert bekannt gegeben, wann diese Lockerungen in Kraft treten.

Im Landkreis Fürth könnten ebenfalls weitere Corona-Lockerungen folgen, dort liegt die Inzidenz den dritten Tag in Folge unter 50. Das RKI meldet einen Wert von 44,1 - setzt sich der positive Trend fort, kann frühestens ab Sonntag (30.05.2021) gelockert werden.

Update vom 21.05.2021: Allgemeinverfügung in Fürth wird verlängert

Das Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz teilt mit, dass die Allgemeinverfügung vom Freitag, 16. April, bis einschließlich Sonntag, 30. Mai 2021, verlängert wird.

Dies betrifft das ganztägige Verbot der Abgabe von offenen alkoholischen Getränken zur Mitnahme sowie des Erbringens sexueller Dienstleistungen. Auch die speziellen Anforderungen an genehmigte Sondernutzungen etwa für Straßenmusikerinnen und -musiker auf Straßen, Wegen und Plätzen bleiben ebenso wie die Einschränkungen von Versammlungen nach dem bayerischen Versammlungsgesetz aufrechterhalten.

Ergänzt wird die Allgemeinverfügung um die Testpflicht von Beschäftigten in stationären Einrichtungen der Pflege und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung – außer sie sind vollständig geimpft bzw. genesen. Die Testpflicht war bislang durch Allgemeinverfügung vom Montag, 26. April 2021, angeordnet, die jedoch am Sonntag, 23. Mai, abläuft. Somit entfällt etwa die erweiterte Maskenpflicht in Arbeitsstätten.

Update vom 20.05.2021: Fürth fünf Tage in Folge unter 150 - Lockerungen kommen

Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt Fürth liegt laut Robert Koch-Institut heute bei 112,8 und damit zum fünften Mal in Folge unter 150. Damit treten ab Samstag, 22. Mai 2021, die in der Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 beziehungsweise zwischen 100 und 150 vorgesehenen Regelungen in Kraft.

Das Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz gibt bekannt, dass neben den bisher inzidenzunabhängig geöffneten Geschäften und Betrieben des täglichen Bedarfs der restliche Einzelhandel neben „Click & Collect“ bzw. „Call & Collect“ wieder für „Click & Meet“ öffnen darf. Voraussetzung ist die vorherige Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum, die Kontaktdatenerfassung der Kunden und die Begrenzung der Kundenzahl auf eine Person je 40 Quadratmeter der jeweiligen Verkaufsfläche. Zudem müssen die Kundinnen und Kunden FFP2-Masken tragen und ein negatives Ergebnis eines vor höchstens 24 Stunden vorgenommenen PCR-Tests, POC-Antigentests oder Selbsttests in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachweisen.

Vollständig Geimpfte und Genese sind in Bayern seit dem Donnerstag, 6. Mai, in vollem Umfang negativen Personen gleichgestellt – für sie entfällt somit der Nachweis eines Negativ-Testes bei „Click & Meet“.

Update vom 19.05.2021: Fürth nun fünf Tage in Folge mit Inzidenzwert unter 165

Wie das Bürgermeister- und Presseamt der Stadt Fürth am Mittwoch, 19. Mai 2021 bekannt gibt, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Fürth liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 116,7 - und damit am fünften Tag in Folge unter dem Wert 165.

Damit treten ab Freitag, 21. Mai 2021, die in der Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ab einem Inzidenzwert von unter 165 vorgesehenen Regelungen in Kraft.

Für den Betrieb von Schulen im Sinne des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) gilt bis einschließlich Sonntag, 23. Mai 2021, weiterhin die Allgemeinverfügung der Stadt Fürth vom Montag, 26. April 2021, die auf Grund der deutlich über dem Landesdurchschnitt liegenden Sieben-Tage-Inzidenz erlassen werden musste.

Das sind die aktuellen Regeln für die Fürther Schulen und Kitas

Danach findet in sämtlichen Schulen bis einschließlich Sonntag, 23. Mai 2021, nur Distanzunterricht statt.

statt. Hiervon ausgenommen sind wie bisher lediglich die vierte Jahrgangsstufe der Grundschulen , die elfte Jahrgangsstufe der Gymnasien und der Fachoberschulen sowie die sonstigen Abschlussklassen . Für sie findet Präsenzunterricht statt, wenn die Mindestabstände von eineinhalb Metern eingehalten werden können oder Wechselunterricht.

, die sowie die sonstigen . Für sie findet statt, wenn die Mindestabstände von eineinhalb Metern eingehalten werden können oder Wechselunterricht. Auch Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und organisierte Spielgruppen für Kinder sind weiterhin geschlossen, Notbetreuungen sind im Rahmen der geltenden Regelungen möglich.

Das Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz gibt bekannt, dass Hundeschulen wieder öffnen dürfen

Update vom 07.05.2021: Corona-Lage in Fürth entspannt sich leicht - Landkreis stagniert

Nach einer langen Zeit hoher Inzidenzwerte scheint sich die Corona-Lage in der Stadt Fürth etwas zu entspannen. Am Freitag (7. Mai) lag die Inzidenz den zweiten Tag in Folge unter 200. Die Stadt gehört mit einem Wert von 184,44 zwar immer noch zu den Regionen Frankens (und Bayerns) mit höheren Infektionszahlen, doch die Lage war schon deutlich ernster. Weil die Inzidenz aber erst zwei Tage in Folge unter dem Schwellenwert von 200 liegt, gelten in der Stadt aktuell noch verschärfte Regelungen. Für etwaige Lockerungen bedarf es fünf Tage in Folge eines Werts von unter 200.

Der Landkreis Fürth bewegt sich in Sachen Inzidenz dagegen kaum. Er liegt heute bei 125,58. Das ist in etwa der Wert von vor einer Woche.

Foto: NEWS5 / Oßwald (NEWS5)

