Update vom 20.05.2021: Fürth fünf Tage in Folge unter 150 - Lockerungen kommen

Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt Fürth liegt laut Robert Koch-Institut heute bei 112,8 und damit zum fünften Mal in Folge unter 150. Damit treten ab Samstag, 22. Mai 2021, die in der Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 beziehungsweise zwischen 100 und 150 vorgesehenen Regelungen in Kraft.

Das Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz gibt bekannt, dass neben den bisher inzidenzunabhängig geöffneten Geschäften und Betrieben des täglichen Bedarfs der restliche Einzelhandel neben „Click & Collect“ bzw. „Call & Collect“ wieder für „Click & Meet“ öffnen darf. Voraussetzung ist die vorherige Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum, die Kontaktdatenerfassung der Kunden und die Begrenzung der Kundenzahl auf eine Person je 40 Quadratmeter der jeweiligen Verkaufsfläche. Zudem müssen die Kundinnen und Kunden FFP2-Masken tragen und ein negatives Ergebnis eines vor höchstens 24 Stunden vorgenommenen PCR-Tests, POC-Antigentests oder Selbsttests in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachweisen.

Vollständig Geimpfte und Genese sind in Bayern seit dem Donnerstag, 6. Mai, in vollem Umfang negativen Personen gleichgestellt – für sie entfällt somit der Nachweis eines Negativ-Testes bei „Click & Meet“.

Update vom 19.05.2021: Fürth nun fünf Tage in Folge mit Inzidenzwert unter 165

Wie das Bürgermeister- und Presseamt der Stadt Fürth am Mittwoch, 19. Mai 2021 bekannt gibt, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Fürth liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 116,7 - und damit am fünften Tag in Folge unter dem Wert 165.

Damit treten ab Freitag, 21. Mai 2021, die in der Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ab einem Inzidenzwert von unter 165 vorgesehenen Regelungen in Kraft.

Für den Betrieb von Schulen im Sinne des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) gilt bis einschließlich Sonntag, 23. Mai 2021, weiterhin die Allgemeinverfügung der Stadt Fürth vom Montag, 26. April 2021, die auf Grund der deutlich über dem Landesdurchschnitt liegenden Sieben-Tage-Inzidenz erlassen werden musste.

Das sind die aktuellen Regeln für die Fürther Schulen und Kitas

Danach findet in sämtlichen Schulen bis einschließlich Sonntag, 23. Mai 2021, nur Distanzunterricht statt.

statt. Hiervon ausgenommen sind wie bisher lediglich die vierte Jahrgangsstufe der Grundschulen , die elfte Jahrgangsstufe der Gymnasien und der Fachoberschulen sowie die sonstigen Abschlussklassen . Für sie findet Präsenzunterricht statt, wenn die Mindestabstände von eineinhalb Metern eingehalten werden können oder Wechselunterricht.

, die sowie die sonstigen . Für sie findet statt, wenn die Mindestabstände von eineinhalb Metern eingehalten werden können oder Wechselunterricht. Auch Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und organisierte Spielgruppen für Kinder sind weiterhin geschlossen, Notbetreuungen sind im Rahmen der geltenden Regelungen möglich.

Das Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz gibt bekannt, dass Hundeschulen wieder öffnen dürfen

Update vom 07.05.2021: Corona-Lage in Fürth entspannt sich leicht - Landkreis stagniert

Nach einer langen Zeit hoher Inzidenzwerte scheint sich die Corona-Lage in der Stadt Fürth etwas zu entspannen. Am Freitag (7. Mai) lag die Inzidenz den zweiten Tag in Folge unter 200. Die Stadt gehört mit einem Wert von 184,44 zwar immer noch zu den Regionen Frankens (und Bayerns) mit höheren Infektionszahlen, doch die Lage war schon deutlich ernster. Weil die Inzidenz aber erst zwei Tage in Folge unter dem Schwellenwert von 200 liegt, gelten in der Stadt aktuell noch verschärfte Regelungen. Für etwaige Lockerungen bedarf es fünf Tage in Folge eines Werts von unter 200.

Der Landkreis Fürth bewegt sich in Sachen Inzidenz dagegen kaum. Er liegt heute bei 125,58. Das ist in etwa der Wert von vor einer Woche.

Update vom 27.04.2021: Stadt Fürth verschärft Corona-Regelungen

Die Inzidenzzahlen in Fürth sind auf einem hohen Niveau. Zwar ist die Inzidenz am 27. April bei 284 und damit unter dem Vortageswert von 300 - dennoch hat sich die Stadt zu Verschärfungen entschieden. Betroffen sind Gemeinschaftsunterkünfte, die Kita-Notbetreuung, Arbeitsstätten und städtische Ämter sowie die Schulen. Die Allgemeinverfügung wird am Donnerstag, 29. April 2021 wirksam.

"Die Verschärfungen sind notwendig angesichts der erschreckend hohen Inzidenzwerte in der Stadt“, so Oberbürgermeister Thomas Jung. Er zeigt sich trotz der prekären Lage aber zuversichtlich, dass die Maßnahmen im Einklang mit der steten Erweiterung von Schnellteststationen und einem steigenden Impfvolumen eine Trendwende bei den Infektionszahlen und somit eine Eindämmung der Virusausbreitung herbeiführen.

Testungen in Gemeinschaftsunterkünften

In Gemeinschaftsunterkünften werden Beschäftigte sowie dort untergebrachte Personen an mindestens zwei Tagen pro Woche mit-tels PCR-Test, Antigen-Schnelltest oder Selbsttest auf das Virus getestet. Verweigern Mitarbeitende die Testung, so dürfen sie ihren Dienst nicht antreten. Für die Bewohnenden ist der Test verpflichtend. Die Testungen werden durch die jeweiligen Einrichtungen organisiert.

Betroffen sind dabei Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber, Ausreisepflichtige, Flüchtlinge, Spätaussiedler oder Obdachlose sowie Senioren- und Pflegheime.

Erweiterte Maskenpflicht in Arbeitsstätten / in Amtsgebäuden

Kann am Arbeitsplatz der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden, gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske oder einer Maske mit gleichwertigem Standard. Das Tragen der Maske ist auch auf den Begegnungs- und Verkehrsflächen (etwa Fahrstühle, Flure, Kantinen, Ein- und Ausgänge) der Arbeitsstätte verpflichtend – ebenso in Mehrpersonenbüros ab einer Belegung von zwei Beschäftigten. Hier wird das Tragen der FFP2-Maske empfohlen, mindestens aber muss ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden – auch wenn etwaige Schutzwände vorhanden sind.

Darüber hinaus greift über das Hausrecht der Stadt die generelle FFP2-Maskenpflicht auch für Besucherinnen und Besucher der städtischen Ämter und Dienststellen.

Eingeschränkte Notbetreuung in Kitas

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen sowie organisierte Spielgruppen bleiben weiter geschlossen, um das Ausbruchsgeschehen in den Einrichtungen einzudämmen und die Ansteckungswege zu unterbrechen. Die bislang generell zugelassene Notbetreuung wird eingeschränkt und kann nur noch von Erziehungsberechtigten, die in systemrelevanten Bereichen tätig sind, in Anspruch genommen werden. Hierzu zählen Einrichtungen in der Gesundheitsversorgung, Pflegeeinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfe, im Bereich öffentlicher Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr, Rettungsdienst, ÖPNV, Lebensmittelversorgung und Tätigkeiten zur Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen wie Telekommunikationsdienste, Energie-, Wasser- und Entsorgungsdienste. Ein Betreuungsangebot sollen auch Kinder mit Behinderung erhalten oder die von wesentlicher Behinderung bedroht sind.

Zudem steht die Notbetreuung auch Kindern offen, deren Betreuung zur Sicherstellung des Kindeswohls von den zuständigen Jugendämtern angeordnet wurde. Notbetreuung entfällt, wenn die Kinderbetreuung durch einen anderen Erziehungsberechtigten möglich ist oder im häuslichen Umfeld sichergestellt werden kann. Eine Berechtigung zur Notbetreuung besteht aber auch, wenn nur ein Elternteil im Bereich der Gesundheitsversorgung oder Pflege tätig ist.

Schulen

In den Schulen findet weiter Distanzunterricht statt. Ausgenommen sind die Jahrgangsstufe 4 der Grundschulen, die 11. Klassen in Gymnasien und Fachoberschulen sowie Abschlussklassen. Die Allgemeinverfügung wird am Donnerstag, 29. April 2021 wirksam. Sollten aus zwingend organisatorischen Gründen die Regelungen für die Notbetreuung in Kitas und die Testpflicht in Gemeinschaftsunterkünften bis dahin nicht umgesetzt werden können, besteht eine Übergangsregelung bis Sonntag, 2. Mai.

Update vom 22.04.2021, 14.05 Uhr: Stadt Fürth bald deutscher Hotspot?

Die Corona-Pandemie nimmt im Stadtkreis Fürth immer mehr Fahrt auf. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag, 22. April 2021, meldet, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt bei 294,20. Ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vortag, als der Wert bei 276,27 lag.

Da im einstigen Corona-Hotspot Hof die Zahlen deutlich gesunken sind, ist Fürth plötzlich der Kreis in Franken mit der zweithöchsten Inzidenz. Lediglich im oberfränkischen Kronach (Inzidenz: 355,1) ist die Lage derzeit prekärer. Die Entwicklung ist umso negativer, als dass die Stadt Fürth erst vor wenigen Tagen strenge Zusatzmaßnahmen ergriffen hat.

Update vom 21.04.2021, 09.00 Uhr: Inzidenz in Fürth bewegt sich Richtung 300

Im Stadtkreis Fürth entspannt sich die Corona-Lage keineswegs - im Gegenteil: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am heutigen Mittwoch, 21. April 2021, eine Sieben-Tage-Inzidenz von 276,3. Ein leichter Anstieg im Vergleich zum gestrigen Dienstag, als das RKI eine Inzidenz von 275,49 angab. Damit nähert sich die kreisfreie Stadt einer Inzidenz von 300 - und der Spitzengruppe im bundesweiten Vergleich.

Auch im Landkreis Fürth steigen die Infektionszahlen: Das RKI gibt die Sieben-Tage-Inzidenz heute mit 140,9 an - am Vortag lag der Wert noch bei 131,52.

Update vom 16.04.2021, 19 Uhr: Stadt Fürth erlässt weitere Maßnahmen

Die Stadt Fürth erlässt daher weitergehende Maßnahmen um die Steigerung der Inzidenz einzudämmen. Im Einzelnen sind dies:

Im gesamten Stadtgebiet Fürth wird die Abgabe von offenen alkoholischen Getränken zur Mitnahme ganztägig untersagt.

Das Erbringen sexueller Dienstleistungen ist nun auch außerhalb von Prostitutionsstätten wie zum Beispiel in angemieteten Wohnungen oder Hotelzimmern untersagt.

Bei allen Sondernutzungen, bei denen Kontakt zu anderen Personen besteht, muss vor Ort ein Schutz- und Hygienekonzept vorliegen. Alle Anwesenden – etwa Standbetreiber oder Kunden – müssen zudem eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Sind Personen zugegen, die davon befreit sind, hat der Veranstalter ein Schutz- und Hygienekonzept vorzulegen, das aufzeigt, wie der Infektionsschutz trotzdem ausreichend gewährleistet wird.

Straßenmusikerinnen und Straßenmusiker müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und untereinander sowie zu anderen Personen einen Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten. Bei Benutzung von Blasinstrumenten ist zwar das Tragen einer Maske nicht notwendig, aber der Mindestabstand von zwei Metern muss eingehalten werden.

Versammlungen dürfen ausschließlich ortsfest stattfinden und es darf nur eine pro Kalendertag durchgeführt werden. Die weiteren Bestimmungen des Paragraph 7 der 12. Bayerischen Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung bleiben unberührt.

Alle Beschäftigten von stationären Einrichtungen der Pflege und für Menschen mit Behinderung müssen sich an mindestens zwei verschiedenen Tagen pro Woche, an sie zum Dienst eingeteilt sind, auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 testen lassen.

Die neuen Regelungen treten am Samstag, 17. April, um 0 Uhr in Kraft und gelten bis Sonntag, 9. Mai.

Update vom 16.04.2021, 10.50 Uhr: Neuer Hotspot - Fürth mit dritthöchster Inzidenz in Franken

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Stadtkreis Fürth schnellt in die Höhe. Laut Datenlage des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt der Wert in Fürth am heutigen Freitag, 16. April 2021, bei 264,6. Damit zählt die mittelfränkische Stadt nun zu den drei Kreisen, die in Franken derzeit am stärksten von der Pandemie betroffen sind.

Zumal der Anstieg der Neuinfektionen binnen sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Einwohner, schneller wird: Am gestrigen Donnerstag meldete das RKI eine Inzidenz von 219,46. Tags zuvor lag der Wert bei 197,67 noch unter der Schwellenmarke von 200. Sollte die Inzidenz in Fürth auch am Samstag über der 200er-Marke liegen, droht der Stadt die Corona-Notbremse.

Update vom 01.04.2021, 14.05 Uhr: Weiterhin nur Notbetreuung in Kitas

Da die Sieben-Tage-Inzidenz in Fürth laut Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag (1. April 2021) bei 181,3 pro 100.000 Einwohner liegt, gibt das Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz in Fürth bekannt, dass Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung und organisierte Spielgruppen für Kinder weiterhin geschlossen bleiben. Notbetreuungen sind im Rahmen der geltenden Regelungen möglich. Diese Maßnahme gilt in der Stadt Fürth ab Ostermontag (5. April) bis Sonntag (11. April 2021).

Am kommenden Freitag (9. April) informiert die Stadt erneut über das weitere Vorgehen und den Betrieb der Kindertageseinrichtungen und über die Unterrichtsform nach den zweiwöchigen Osterferien in Fürther Schulen.

