Wie beinahe ganz Deutschland ist auch die Region Fürth stark von der Corona-Pandemie betroffen. Den aktuellen Stand der Covid-19-Fälle erfahren Sie auf unserer Karte - inklusive Stand der Aktualisierung.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 02.06.2021, 12.00 Uhr: Auch Stadt fünf Tage unter 50 - diese Lockerungen gelten

Nachdem Landkreis kann nun auch die Stadt Fürth die Corona-Regeln lockern. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Mittwoch laut Robert-Koch-Institut den fünften Tag in Folge unter 50 mit einem Wert von 38,1. Wie die Stadt mitteilt, können die Corona-Beschränkungen entsprechend gelockert werden.

Ab Freitag, dem 4. Juni, gilt Folgendes:

Kultur: Für den Besuch von Kulturstätten sind keine Terminvereinbarung und Kontaktdatenerfassung mehr nötig.

Für den Besuch von Kulturstätten sind keine Terminvereinbarung und Kontaktdatenerfassung mehr nötig. Schule: In Grundschulen findet Präsenzunterricht statt, für alle anderen Jahrgangsstufen ebenfalls Präsenzunterricht, wenn der Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden kann. Ansonsten bleibt es beim Wechselunterricht.

In Grundschulen findet Präsenzunterricht statt, für alle anderen Jahrgangsstufen ebenfalls Präsenzunterricht, wenn der Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden kann. Ansonsten bleibt es beim Wechselunterricht. Kindertagesstätten dürfen wieder öffnen.

dürfen wieder öffnen. Sport: Kontaktfreier Sport ist in Gruppen von bis zu zehn Personen oder unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren möglich.

Kontaktfreier Sport ist in Gruppen von bis zu zehn Personen oder unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren möglich. Einzelhandel: Ladengeschäfte dürfen wieder ohne Termin- oder Testpflicht öffnen, es ist aber ein Hygiene- und Schutzkonzept nötig.

Weitere Lockerungen können erst mit der Erlaubnis des Bayerischen Gesundheitsministeriums erfolgen. Ab wann das möglich ist, wird in einer gesonderten Allgemeinverfügung bekannt gegeben.

Update vom 01.06.2021, 19.00 Uhr: Maskenpflicht und Alkoholkonsumverbot gelten weiter

Das Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz hat die Allgemeinverfügung, in der die Maskenpflicht und das Alkoholkonsumverbot geregelt sind, bis einschließlich Sonntag, 6. Juni 2021, verlängert.

Demnach sind in folgenden Straßen beziehungsweise auf Plätzen montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und der Alkoholkonsum montags bis sonntags ganztägig verboten:

Bahnhofplatz; Friedrichstraße (im Bereich Rudolf-Breitscheid-Straße und Fürther Freiheit); Fürther Freiheit; Gustav-Schickedanz-Straße (zwischen Rudolf-Breitscheid-Straße und Bahnhofplatz); Kohlenmarkt; Königstraße (zwischen einschließlich Obstmarkt und Brandenburger Straße); Ludwig-Erhard-Straße; Obstmarkt; Rudolf-Breitscheid-Straße (zwischen Schwabacher Straße und Dr. Max-Grundig-Anlage); Schwabacher Straße (zwischen Kohlenmarkt und Maxstraße).

Die Maskenpflicht und das Alkoholkonsumverbot erstrecken sich auf den gesamten öffentlich zugänglichen Raum, also einschließlich der Gehsteige bis zu den Hauswänden.

Update vom 28.05.2021, 7.00 Uhr: Inzidenz fünf Tage unter 50 im Landkreis Fürth

Am Freitag (28. Mai) beträgt die Inzidenz im Landkreis Fürth 40 und ist damit den fünften Tag in Folge unter 50. (Vortage: 37, 44, 48, 48)

Es könnte also schon bald weitere Lockerungen - wie etwa den Wegfall der Testpflicht beim Besuch der Außengastronomie - geben. Auch in der Stadt sinkt die Inzidenz aktuell. Sie beträgt heute 51. Am Vortag war sie bei 55.

Update vom 21.05.2021, 18.00 Uhr: Allgemeinverfügung in Fürth wird verlängert

Das Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz teilt mit, dass die Allgemeinverfügung vom Freitag, 16. April, bis einschließlich Sonntag, 30. Mai 2021, verlängert wird.

Dies betrifft das ganztägige Verbot der Abgabe von offenen alkoholischen Getränken zur Mitnahme sowie des Erbringens sexueller Dienstleistungen. Auch die speziellen Anforderungen an genehmigte Sondernutzungen etwa für Straßenmusikerinnen und -musiker auf Straßen, Wegen und Plätzen bleiben ebenso wie die Einschränkungen von Versammlungen nach dem bayerischen Versammlungsgesetz aufrechterhalten.

Ergänzt wird die Allgemeinverfügung um die Testpflicht von Beschäftigten in stationären Einrichtungen der Pflege und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung – außer sie sind vollständig geimpft bzw. genesen. Die Testpflicht war bislang durch Allgemeinverfügung vom Montag, 26. April 2021, angeordnet, die jedoch am Sonntag, 23. Mai, abläuft. Somit entfällt etwa die erweiterte Maskenpflicht in Arbeitsstätten.

Foto: NEWS5 / Oßwald (NEWS5)

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.