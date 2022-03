Auf der Burg Cadolzburg ist auch in diesem Jahr ein buntes Programm geboten: Die Bayerische Schlösserverwaltung hat ein neues Veranstaltungsprogramm für die Burg Cadolzburg herausgegeben, das ab sofort kostenfrei in der Burg ausliegt, so die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen.

Damit wird das neue Programmheft jederzeit zum praktischen Begleiter für den nächsten Besuch auf der Burg und bietet eine kompakte Übersicht über das Jahresprogramm. Zudem ist es in den Tourismusämtern, Hotels und Freizeiteinrichtungen der Region erhältlich.

Das diesjährige Programm hält unter dem Motto „Attacke!“ einige tolle Veranstaltungen, Führungen, Aktionstage und Sonderausstellungen für Groß und Klein bereit. Hierbei dreht sich alles um das Thema Wehrtechnik in der Burg im 15. Jahrhundert und umfasst Workshops, Themenführungen sowie sachkundige Vorführungen unterschiedlichster Verteidigungstechniken.

Aber auch Burgkino, Veranstaltungstage und Krimilesungen locken das ganze Jahr über in die Burg. Der Eintritt für Kinder ist frei, die meisten Attraktionen sind im Burgeintritt inbegriffen. Sonderführungen und Ferienprogramme kosten lediglich einen geringen Aufpreis.