Die Eröffnung des Museums „HerrrschaftsZeiten! Erlebnis Cadolzburg“ jährt sich in diesen Tagen zum fünften Mal. Unzählige Führungen, Kinder- und Familienaktionen, Veranstaltungen, Vorführungen, Thementage, jährliche Sonderausstellungen und vieles mehr sind seitdem in der spätmittelalterlichen Burg über die Bühne gegangen.

Wie die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen - Burg Cadolzburg - berichtet, erwarte die Besucherinnen und Besucher aus diesem Grund am Wochenende (Samstag und Sonntag) 2. und 3. Juli ein buntes Sonderprogramm.

Thomas Hürner und sein Team zeigen im Innenhof der Cadolzburg die Kunst des Schmiedens und informieren über ihr historisches Handwerk. Am Sonntag ist außerdem Steinmetz Veit Kaiser in der Cadolzburg aktiv. Für beide Aktionen gilt: Mitmachen erlaubt.

Ferner gibt es an beiden Tagen Überblicksführungen (Sa+So 14.00 Uhr), am Sonntag auch eine Familienführung (So 11.00 Uhr), eine Sonderführung zur Wehrtechnik im 15. Jahrhundert (So 13.00 Uhr) und eine kostenlose Familienwerkstatt (So zwischen 14.00 und 16.00 Uhr). Darüber hinaus ist die aktuelle Sonderausstellung „Feuer frei! Wehrtechnik im 15. Jahrhundert“ zu sehen und der Biergarten am „Vesperhäusla“ versorgt Sie mit kalten Getränken, Kaffee, Kuchen, Eis und kleinen Gerichten.

Cadolzburg: Sonderausstellungen zum 5-Jährigen Jubiläum des Burgerlebnismuseums Eine Ausstellungsszene in der Burg. Burg Cadolzburg +1 Bild

Eine vorherige Anmeldung für die Aktionen/Führungen ist nicht notwendig. Die Teilnahme an den Führungen kostet 2€ p.P. zzgl. Eintritt und ist auf max. 25 Personen ausgelegt. Alle anderen Aktionen sind im Eintrittspreis inbegriffen. Kinder unter 18 haben in Begleitung eines Erwachsenen immer freien Eintritt.

Das gesamte Programm zum Jubiläumswochenende bekommen Sie hier auf einen Blick: https://burg-cadolzburg.de/deutsch/aktuell/jubilaeum.htm