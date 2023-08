Vermisstensuche in Mittelfranken: Seit Mittwochabend (30. August 2023) ist die Polizei auf der Suche nach einem 54-Jährigen aus dem Landkreis Fürth, der bisher nicht von einem Spaziergang zurückgekehrt ist. Mit einer Personenbeschreibung wird nun nach dem Mann gefahndet.

Ibrahim K. wohnt in Gonnersdorf, von wo aus er am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr mit dem Rad in Richtung Cadolzburg aufbrach. Von dort aus fahre er für gewöhnlich mit dem Zug weiter nach Fürth, um in der Stadt spazieren zu gehen, beschreibt das Polizeipräsidium Mittelfranken die Routine des 54-Jährigen. An diesem Tag kehrte er jedoch nicht von seinem Spaziergang zurück. Seitdem gibt es keine Hinweise darauf, wo er sich derzeit aufhalten könnte.

Mann aus Gonnersdorf vermisst: Polizei startet Zeugenaufruf

Die Polizei betont, dass der Gesuchte auf fremde Hilfe angewiesen ist und sich daher in einer hilflosen Lage befinden könnte. Wer Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Zirndorf unter der Telefonnummer 0911/969270 melden. Alternativ nehmen auch jede andere Polizeidienststelle sowie der Polizeinotruf 110 Zeugenhinweise entgegen.

Der Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:

Er ist etwa 1,75 Meter groß;

er wiegt etwa 75 Kilogramm;

er hat laut Polizei eine kräftige Statur;

er hat eine Glatze;

zuletzt trug er eine dunkle Jogginghose sowie ein helles Shirt;

er ist zudem Raucher.

